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  3. 16 Aralık 2020 09:47

Halil Sezai haftalar sonra ortaya çıktı

Tuzla'da komşusunu darp ettiği iddiasıyla yargılanan ve 43 gün hapis yattıktan sonra tahliye edilen Halil Sezai, haftalar sonra ilk kez objektiflere takıldı.

Halil Sezai haftalar sonra ortaya çıktı

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp ettiği iddiasıyla yargılanan Halil Sezai, 43 gün süren tutukluluk sürecinin ardından ekim ayında görülen ilk duruşmada 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmış ve kararla birlikte tahliye edilmişti. Şarkıcı, olayın ardından ilk kez önceki gün Ümraniye’de görüntülendi.

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Halil Sezai haftalar sonra ortaya çıktı

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre bir fotoğraf platosuna girerken objektife yansıyan Halil Sezai’nin yanında kız arkadaşı da vardı. Arkadaşının araçtan inmesine yardımcı olan Sezai, o sırada objektifleri fark etti.

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Halil Sezai haftalar sonra ortaya çıktı

Muhabirlerin “Müzik çalışmalarınıza başladınız mı?” sorusuna “Evet, başladık” diye yanıt veren şarkıcı, Hüseyin Meriç’le davası hakkındaki soruları yanıtsız bırakarak hızla uzaklaştı.

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Halil Sezai haftalar sonra ortaya çıktı

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