Halil Sezai’den skandal sözler: ''Gerektiği şekilde dövemedim''
Ünlü şarkıcı Halil Sezai yaz konserleri kapsamında sahne aldı. Uzun bir aradan sonra sahnelere dönen şarkıcı, skandal açıklamalara imza attı.
Konserin bir bölümünde seyirciyle dertleşen Halil Sezai komşusunu nasıl darp ettiğini anlattı.
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Geçtiğimiz sene 67 yaşındaki komşusuna şiddet uyguladığı için 43 gün cezaevinde kalan şarkıcı şoke eden açıklamalarda bulundu:
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"Siz böyle 'amcacık' falan diye tanıdınız ama… Ben bunu neden söylüyorum onu da bilmiyorum... Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere… Duygum bu yalan söylemiyorum" dedi.
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Sezai'nin bu sözleri sosyal medya büyük tepki çekti.
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