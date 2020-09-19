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  3. 19 Eylül 2020 13:10

Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmekten tutuklanan Halil Sezai'yi elindeki odun parçası yaktı. Ünlü şarkıcı olay sırasında elinde bulunan odun parçasının silahtan sayılması nedeniyle 'silahla kasten yaralama' suçundan hapse girdi.

Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp etmekten tutuklanan Halil Sezai'yi elindeki odun parçası yaktı. Ünlü şarkıcı olay sırasında elinde bulunan odun parçasının silahtan sayılması nedeniyle 'silahla kasten yaralama' suçundan hapse girdi.

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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu

Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu Bakar ise, "Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz" diye konuştu.

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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nde önceki gece ifade veren Halil Sezai odunu şaka amaçlı eline aldığını söyledi: "Müştekinin evine geldiğimizde 4 villanın da ortak bahçesine geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye, 'odun mu olalım, yoksa çiçek gibi mi olalım, aramız nasıl olsun' diye takılmaktı. Espri amaçlıydı.

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Halil Sezai'nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu konuştu

Tuzla'da tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'in evini basıp odunla dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'yi elindeki odun parçası yaktı.

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