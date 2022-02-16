Haluk Bilginer, Baba dizisiyle geri döndü! Sosyal medya yıkıldı

DİZİDE OTORİTER BİR BABAYI OYNUYOR

Show TV'nin Ay Yapım imzalı dizisi Baba'nın senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar, yönetmenliğini ise Çağrı Bayrak üstleniyor. Dijital platformlardaki işlerinin yanı sıra yıllar sonra bir televizyon projesinde rol alan 67 yaşındaki Haluk Bilginer, dizide aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı, otoriter bir babayı oynuyor.