Haluk Bilginer ile Angelina Jolie'nin birlikte rol alacağı Maria'dan yeni görüntüler geldi
Usta oyuncu Haluk Bilginer'in Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas'ın hayatının anlatıldığı "Maria" adlı filmde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacağı filme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Daha önce Jacqueline Kennedy, Prenses Diana ve Pablo Neruda gibi tarihi figürlerin biyografilerine imza atan yönetmen Pablo Larraín, bu kez de ünlü Yunan soprano Maria Callas'ın hikâyesini beyazperdeye taşıyacak.
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Maria'da ünlü oyuncu Haluk Bilginer, yeni filminde Angelina Jolie ile başrolü paylaşacak.
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Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olarak görülen ve yılın en merak edilen yapımları arasında yer alan "Maria" filminden yeni kareler yayınlandı.
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Filmde Angelina Jolie, ünlü Yunan asıllı Amerikalı soprano Maria Callas’ı canlandırırken; Haluk Bilginer, Callas’ın büyük aşkı olan Yunan asıllı armatör Aristotle Onassis rolünde izleyici karşısına çıkacak.
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