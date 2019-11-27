Haluk Bilginer İstanbul'a döndü: Böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış

Burada kendisini bekleyen basın mensuplarına da teşekkür eden Bilginer, yaptığı açıklamada "O ödül için aday olmak bile benim için çok mutluluk vericiydi. Ödülü kazanmış olmam kendi adıma güzel bir mutluluk vesilesi ama beni asıl mutlu eden şey, Türkiye'de bu ödülün bir mutluluk ve gurur vesilesi olarak karşılanması. Bu beni çok mutlu etti gerçekten. Demek ki böyle bir enerjiye ihtiyaç varmış. Herkes çok mutlu. O yüzden ben daha da mutluyum. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.



