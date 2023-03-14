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Haluk Bilginer sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı.

Haluk Bilginer sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı - Resim: 1

Kadıköy, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alan usta oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı. 

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Haluk Bilginer sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı - Resim: 2

Ambulansla Acbadem'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.

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Haluk Bilginer sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı - Resim: 3

Usta oyuncu Haluk Bilginer, akşam saatlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde(CKM) sahnelenen 'Kundakçı' isimli oyunun ikinci perdesinde fenalaştı. 

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Haluk Bilginer sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı - Resim: 4

Bilginer, ambulansla Acıbadem'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.(DHA)

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