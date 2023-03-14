Haluk Bilginer sahnede rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı.
Kadıköy, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahne alan usta oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde fenalaştı.
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Ambulansla Acbadem'deki özel bir hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.
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Usta oyuncu Haluk Bilginer, akşam saatlerinde Caddebostan Kültür Merkezi'nde(CKM) sahnelenen 'Kundakçı' isimli oyunun ikinci perdesinde fenalaştı.
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Bilginer, ambulansla Acıbadem'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Bilginer'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.(DHA)
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