Haluk Levent yere yatıp sokak köpeğine sarıldı, konser alanı yıkıldı

Manisa'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü fener alayının ardından Haluk Levent konseri ile kutlandı. Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi.