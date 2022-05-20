Haluk Levent yere yatıp sokak köpeğine sarıldı, konser alanı yıkıldı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisa’da konser veren Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent alana gelen sokak köpeğine sarıldığı ve birlikte yere uzanarak şarkı söylediği anlar da dikkat çekti.
Manisa'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü fener alayının ardından Haluk Levent konseri ile kutlandı. Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi.
1 / 5
Yürüyüşün ardından meydanı dolduran kalabalık, Haluk Levent konseri ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü coşkusunu yaşadı.
2 / 5
Konser alanına gelen sokak köpeğine sarılarak, köpekle birlikte yere uzanan ve hayranlarının içine dalan Haluk Levent, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.
3 / 5
4 / 5