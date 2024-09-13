Haluk Levent'ten bir insanlık dersi daha

KONSERE ARA VERİP KAĞIT HELVA SATTI

AHBAP Derneği aracılığıyla yardım faaliyetlerinde bulunmasıyla tanınan Levent, sahnedeki performansı sırasında bir kağıt helva satıcısının dikkatini çekti. Levent, aniden sahneden inerek helvalarını satamayan satıcının ürünlerini başının üstüne koydu ve halkın arasında dolaşarak helva satışı yaptı. Ayrıca, helvaları satmak için doğaçlama bir şarkı da besteleyip seslendiren Levent, bu davranışıyla büyük takdir topladı.