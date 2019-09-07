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  3. 07 Eylül 2019 13:44

Haluk Levent'ten önce konser sonra temizlik

Manisa’nın Akhisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu için düzenlenen kutlama etkinliğinde, ünlü şarkıcı Haluk Levent sahne aldı. Levent, gece sonunda kirlenen konser alanını belediye ekipleriyle birlikte temizledi.

Haluk Levent'ten önce konser sonra temizlik

‘6 Eylül Akhisar’ın Kurtuluş Günü’ etkinlikleri kapsamında, dün akşam Haluk Levent konser verdi.

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Haluk Levent'ten önce konser sonra temizlik

Ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent’i dinlemek için gelen binlerce kişi, Akhisar Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Konser Alanı’nı doldurdu.

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Haluk Levent'ten önce konser sonra temizlik

2 saat sahnede kalan Haluk Levent, birbirinden güzel parçalarını seslendirirken, müzikseverler de sanatçının parçalarıyla keyifli anlar yaşadı.

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Haluk Levent'ten önce konser sonra temizlik

Ünlü sanatçı konser sonunda ise önemli bir duyarlılık göstererek 20 dakika otelinde dinlenmesinin ardından konser alanına geri geldi ve konser alanını temizlemeye yardımcı oldu.

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