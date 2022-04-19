Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan photoshop ayarını kaçırdı!
Selen Görgüzel ile olaylı bir şekilde boşanan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan tatil fotoğraflarına devam ediyor.
Selen Görgüzel ile olaylı bir şekilde boşanan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yurtdışında tatiline devam ediyor. Sık sık takipçileri ile tatil fotoğrafları paylaşan Zeynep Alkan'ın son paylaşımı sosyal medyanın diline düştü.
Babası Hamdi Alkan ve annesi Canan Hoşgör'ün izinden giden ve oyunculuk yapan Zeynep Alkan internet fenomeni olma yolunda hızla ilerlerken paylaşımları ile zaman zaman sosyal medyanın diline fena düşüyor.
Selen Görgüzel ile boşanmasının hemen ardından uzunca bir süre gündemde kalmıştı. Eski eşi Canan Hoşgör ile hala arkadaş olan Alkan'ın kızları Zeynep'in Instagram'da fenomen olmasının yanı sıra, oyunculukla da ilgilenmesi dikkat çekiyor.
Hamdi Alkan'ın 23 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, yurt dışı tatiline devam ediyor. Sosyal medya hesabında yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Alkan'a son olarak 'Fazla Photoshop' yorumu geldi.