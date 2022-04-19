Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan photoshop ayarını kaçırdı!

Selen Görgüzel ile olaylı bir şekilde boşanan oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan yurtdışında tatiline devam ediyor. Sık sık takipçileri ile tatil fotoğrafları paylaşan Zeynep Alkan'ın son paylaşımı sosyal medyanın diline düştü.