Hamile sevgilisini doğumdan önce annesinin mezarına götürdü
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sevgilisi Alev Aydın’dan bebek beklediğini duyurmuştu. Senaryo yazarı Alev Aydın, Halsey’i doğumdan önce annesinin mezarına götürdü.
26 yaşındaki ABD'li şarkıcı Halsey, Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek beklediğini paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey fotoğrafa "Sürpriz" notunu düştü.
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Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, şimdilerde anne olmak için gün sayıyor.
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ANNESİNİN MEZARINA GÖTÜRDÜ
Alev Aydın, annesi Kadriye Aydın'ın New York'taki mezarını ziyaret etti.
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Annesinin mezarına çiçekler bırakan ünlü senarist Alev Aydın, doğum öncesi sevgilisi Halsey’i annesinin mezarına götürdü.
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