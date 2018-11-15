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  3. 15 Kasım 2018 11:42

Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu

Oğlu Hamza Arda’yı 25 Ekim’de dünyaya getiren Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, 20 günde eski formuna kavuştu

Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu

Oğlu Hamza Arda’yı 25 Ekim’de dünyaya getiren Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, 20 günde eski formuna kavuştu

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Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu

Eşi Arda Turan ile oğulları Hamza Arda'yı 25 Ekim'de kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Akmerkez'de doğumdan sonra ilk kez görüntülendi.

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Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu

Hamilelikte yalnızca 8 kilo alan 33 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün de fit görüntüsüyle şaşırttı.

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Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu

Doğan'ın sırrı ise anne olmalarına rağmen fizikleriyle göz kamaştıran Victoria's Secret melekleri Adriana Lima ve Miranda Kerr'in uyguladığı program...

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