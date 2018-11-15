Aslıhan Doğan 20 günde eski formuna kavuştu
Oğlu Hamza Arda’yı 25 Ekim’de dünyaya getiren Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, 20 günde eski formuna kavuştu
Oğlu Hamza Arda’yı 25 Ekim’de dünyaya getiren Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, 20 günde eski formuna kavuştu
Eşi Arda Turan ile oğulları Hamza Arda'yı 25 Ekim'de kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, önceki gün Akmerkez'de doğumdan sonra ilk kez görüntülendi.
Hamilelikte yalnızca 8 kilo alan 33 yaşındaki sosyetik güzel, önceki gün de fit görüntüsüyle şaşırttı.