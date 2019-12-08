Hamileyken ihanete uğrayan Damla Ersubaşı ikinci kez anne oldu

İKİNCİ KEZ ANNE OLDU Eşinin ihanetini affeden genç oyuncu, ikinci bebeğini kucağına aldı. Kızlarına Zeynep Nisan adını veren çiftten Mustafa Can Keser, Instagram hesabından aile fotoğrafını "Bana bugün 2. kez baba olma duygusu tattırdığın için, seninle ve kızlarımla bir ömür beraber olacağım için çok şanslıyım... Dünyanın en güzel iki kızını verdin... Seni çok seviyorum karım" notuyla paylaştı.