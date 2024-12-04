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  4. Hamileyken verdiği konserler olay olmuştu... Atiye 3'üncü kez anne oldu

Hamileyken verdiği konserler olay olmuştu... Atiye 3'üncü kez anne oldu

Türk pop müziğinin güzel isimlerinden Atiye 3'üncü kez anne oldu... Hamilelik döneminde sahnelerden inmeyen ve konserlerine devam eden Atiye'nin 3'üncü çocuğuna verdiği isim de belli oldu.

Hamileyken verdiği konserler olay olmuştu... Atiye 3'üncü kez anne oldu - Resim: 1

Bundan 6 yıl önce ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine giren 35 yaşındaki güzel şarkıcı Atiye 3'üncü kez anne oldu.

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Hamileyken verdiği konserler olay olmuştu... Atiye 3'üncü kez anne oldu - Resim: 2

Evlendikten sonra Almanya'da yaşamaya başlayan Atiye, 2019 yılında Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı.

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Hamileyken verdiği konserler olay olmuştu... Atiye 3'üncü kez anne oldu - Resim: 3

Atiye, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getirdi.

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Hamileyken verdiği konserler olay olmuştu... Atiye 3'üncü kez anne oldu - Resim: 4

2 çocuk annesi ünlü şarkıcı, geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyurdu.

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