Hamileyken verdiği konserler olay olmuştu... Atiye 3'üncü kez anne oldu
Türk pop müziğinin güzel isimlerinden Atiye 3'üncü kez anne oldu... Hamilelik döneminde sahnelerden inmeyen ve konserlerine devam eden Atiye'nin 3'üncü çocuğuna verdiği isim de belli oldu.
Bundan 6 yıl önce ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine giren 35 yaşındaki güzel şarkıcı Atiye 3'üncü kez anne oldu.
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Evlendikten sonra Almanya'da yaşamaya başlayan Atiye, 2019 yılında Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşamıştı.
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Atiye, 2023'te de ikinci çocuğu Neva'yı dünyaya getirdi.
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2 çocuk annesi ünlü şarkıcı, geçen aylarda üçüncü bebeğine hamile olduğunu duyurdu.
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