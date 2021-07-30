Hamza Yazıcı'nın sevgilisi bikinili pozlarıyla yürek hoplattı
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı ile aşk yaşayan Şenay Forbes, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündeme geldi.
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı ile aşk yaşayan Şenay Forbes, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımla adını duyuran ve son olarak Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıkan Hamza Yazıcı, uzun süredir Şenay Forbes ile aşk yaşıyor.
1 / 11
2 / 11
Şenay Forbes son olarak beyaz bikinisiyle bir paylaşımda bulundu.
3 / 11
Forbes'in bu paylaşımı bazı sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etti. Kullanıcılar, "Ülke yanıyor tek derdimiz bu mu şimdi?" diyerek sitemde bulundu.
4 / 11