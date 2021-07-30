Hamza Yazıcı'nın sevgilisi bikinili pozlarıyla yürek hoplattı

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı ile aşk yaşayan Şenay Forbes, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapımla adını duyuran ve son olarak Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıkan Hamza Yazıcı, uzun süredir Şenay Forbes ile aşk yaşıyor.