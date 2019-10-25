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  3. 25 Ekim 2019 10:19

Handa Ataizi'den aşk paylaşımı

Oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor. Ataizi, sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Handa Ataizi'den aşk paylaşımı

Ataizi son olarak sevgilisiyle çekildikleri romantik bir kareyi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.

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Handa Ataizi'den aşk paylaşımı

Çiftin Bodrum tatillerinde çekildikleri kareye takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

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Handa Ataizi'den aşk paylaşımı

Hande Ataizi geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda sevgilisi ile ilişkisi hakkında, "Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi.

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Handa Ataizi'den aşk paylaşımı

Ben de olumlu yaklaştım. Bir düzene girmek kötü bir şey değil, evlilik iyi bir şey hayatın bir düzene giriyor.

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