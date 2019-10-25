Handa Ataizi'den aşk paylaşımı
Oyuncu Hande Ataizi, kendisinden 20 yaş küçük Dinç Aydoğdu ile aşk yaşıyor. Ataizi, sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Ataizi son olarak sevgilisiyle çekildikleri romantik bir kareyi Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
Çiftin Bodrum tatillerinde çekildikleri kareye takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.
Hande Ataizi geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda sevgilisi ile ilişkisi hakkında, "Dinç benimle evlenmek istediğini söyledi.