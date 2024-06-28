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  4. Hande Ataizi'nden hayranlarına kötü haber

Hande Ataizi'nden hayranlarına kötü haber

Ekranların güzel oyuncusu Hande Ataizi bir süredir yer aldığı "Taş Kağıt Makas" dizisine veda etmeye hazırlanıyor.

Hande Ataizi'nden hayranlarına kötü haber - Resim: 1

Geçen yıl Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" dizisindeki kötü karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi, bir süredir yer aldığı "Taş Kağıt Makas" dizisinden ayrılıyor.

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Hande Ataizi'nden hayranlarına kötü haber - Resim: 2

1998'de başlayan ve ününü artıran "Ruhsar" dizisiyle tanınan Ataizi, yıllar içinde birçok projede rol aldı.

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Hande Ataizi'nden hayranlarına kötü haber - Resim: 3

En son "Camdaki Kız" ve "Taş Kağıt Makas" dizileriyle adından sıkça söz ettiren Ataizi, şimdi ekranlara ara veriyor.

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Hande Ataizi'nden hayranlarına kötü haber - Resim: 4

Ataizi, son olarak "Camdaki Kız" ve "Taş Kaıt Makas" dizilerindeki performansıyla büyük alkış almıştı.

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