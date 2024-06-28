Hande Ataizi'nden hayranlarına kötü haber
Ekranların güzel oyuncusu Hande Ataizi bir süredir yer aldığı "Taş Kağıt Makas" dizisine veda etmeye hazırlanıyor.
Geçen yıl Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" dizisindeki kötü karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Hande Ataizi, bir süredir yer aldığı "Taş Kağıt Makas" dizisinden ayrılıyor.
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1998'de başlayan ve ününü artıran "Ruhsar" dizisiyle tanınan Ataizi, yıllar içinde birçok projede rol aldı.
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En son "Camdaki Kız" ve "Taş Kağıt Makas" dizileriyle adından sıkça söz ettiren Ataizi, şimdi ekranlara ara veriyor.
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Ataizi, son olarak "Camdaki Kız" ve "Taş Kaıt Makas" dizilerindeki performansıyla büyük alkış almıştı.
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