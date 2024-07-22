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  4. Hande Ataizi'ye Bodrum'da şok: Mekana alınmamış

Hande Ataizi'ye Bodrum'da şok: Mekana alınmamış

Tatil için Bodrum'u seçen Hande Ataizi, bir mekanda içeriye alınmadığı iddiasıyla gündeme geldi.

Hande Ataizi'ye Bodrum'da şok: Mekana alınmamış - Resim: 1

Son dönemde Bodrum'daki fiyatlar gündemden düşmüyor. İddialara göre Hande Ataizi de tatil için Bodrum'u seçti. Türkbükü'nde bir mekana giden Ataizi içeriye alınmadı. 

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Hande Ataizi'ye Bodrum'da şok: Mekana alınmamış - Resim: 2

Ruhsar dizisiyle hafızalara kazındıktan sonra pek çok yapımda rol alan Hande Ataizi yıllara meydan okuyor.

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Hande Ataizi'ye Bodrum'da şok: Mekana alınmamış - Resim: 3

'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde 'Savcı Süreyya Uyar' karakterini canlandıran oyuncu Hande Ataizi bir süredir sevgilisi Dinç Aydoğdu ve Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile birlikte Türkbükü'nde tatil yapıyor.

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Hande Ataizi'ye Bodrum'da şok: Mekana alınmamış - Resim: 4

Son dönemde pahalılığıyla gündeme gelen Bodrum'da vakit geçiren Hande Ataizi hakkında Müge Dağıstanlı bir iddia ortaya attı.

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