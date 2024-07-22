Hande Ataizi'ye Bodrum'da şok: Mekana alınmamış
Tatil için Bodrum'u seçen Hande Ataizi, bir mekanda içeriye alınmadığı iddiasıyla gündeme geldi.
Son dönemde Bodrum'daki fiyatlar gündemden düşmüyor. İddialara göre Hande Ataizi de tatil için Bodrum'u seçti. Türkbükü'nde bir mekana giden Ataizi içeriye alınmadı.
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Ruhsar dizisiyle hafızalara kazındıktan sonra pek çok yapımda rol alan Hande Ataizi yıllara meydan okuyor.
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'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde 'Savcı Süreyya Uyar' karakterini canlandıran oyuncu Hande Ataizi bir süredir sevgilisi Dinç Aydoğdu ve Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile birlikte Türkbükü'nde tatil yapıyor.
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Son dönemde pahalılığıyla gündeme gelen Bodrum'da vakit geçiren Hande Ataizi hakkında Müge Dağıstanlı bir iddia ortaya attı.
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