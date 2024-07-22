Hande Ataizi'ye Bodrum'da şok: Mekana alınmamış

'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde 'Savcı Süreyya Uyar' karakterini canlandıran oyuncu Hande Ataizi bir süredir sevgilisi Dinç Aydoğdu ve Benjamin Harvey ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Leon ile birlikte Türkbükü'nde tatil yapıyor.