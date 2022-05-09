Hande Doğandemir'den estetik açıklaması
Women’s Shine dergisine konuşan Hande Doğandemir estetiğe karşı olmadığını söyledi.
Oyuncu "Estetiğim yok, olsa söylerim. Ben doğallıktan yanayım ama bir gün ihtiyaç duyarsam yaptırırım."
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"Beni üzen toplumsal baskı, dayatılan güzellik algısı. Bu algıya kapılmadan kendimizi sevebilmeyi öğrenmeliyiz" dedi. Mükemmel olmak zorunda hissetmediğini söyleyen oyuncu "Biz toplumun olmamızı istedikleri kişiler olmayacağız."
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"Ben güzel, fit, mükemmel olmak zorunda değilim. Ben birinin eşi, sevgilisi, annesi olmak zorunda değilim. "
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‘Dünyanın En Kötü İnsanı’ filminde şöyle bir söz geçiyor: ‘Kendi hayatımın yardımcı oyuncusu gibi hissediyorum.’ Bir tane hayatımız var ve o hayatın başrolü olmalıyız” dedi.
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