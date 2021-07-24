Hande Doğandemir'n tatil keyfi
Tatil sezonunun açılması ile birlikte ünlüler tatile akın etmeye başladı. Tatil keyfi yapan Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından o anları paylaştı.
Hande Doğandemir, sosyal medya hesabından dalgalarla boğuştuğu anları paylaştı.
Denizde birbirinden farklı pozlar veren 35 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımının altına "Oh no (hayır)" notunu düştü. Altı kare yayınlayan Doğandemir, bir ara dalgalar nedeniyle düştü. Eğlenceli halleri dikkat çeken oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.
“Uyanış Büyük Selçuklu” dizisinin ‘Turna Hatun’u Sevda Erginci, tatil sezonunu açtı.
Güzel oyuncu tatile uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Yılmaz Kunt’la çıktı. Bodrum’a giden ikili, önceki gün Türkbükü’ndeki Borsa on the Beach’teydi.
Arkadaşlarıyla sohbet eden çift, sıcak havadan bunalınca soluğu denizde aldı. Tatilde annelerinin de eşlik ettiği Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt’un yakında evlenmeyi planladığı öğrenildi.
Oyuncu arkadaşlar sahilde buluştu
Tuvana Türkay ve Aslıhan Karalar önceki gün Yalıkavak’taki bir otelin sahilinde buluştu. Oyuncu arkadaşların, sahil halleri objektiflere böyle yansıdı.
Oyuncu arkadaşlar Tuvana Türkay ve Aslıhan Karalar, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. İkili, önceki gün Yalıkavak’taki MGallery The Bodrum Hotel’in sahilinde görüntülendi.