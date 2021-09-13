Hande Erçel araba pozuyla büyüledi
Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla tatil yapan güzel oyuncu Hande Erçel arabada verdiği pozla beğeni topladı.
Sen Çal Kapımı dizisinin final yapmasıyla Hande Erçel, bir süredir tatil yapıyordu.Şimdilerde İstanbul’a dönen Hande Erçel, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
1 / 10
Güzel oyuncu son olarak arabanın içinde dekolteli elbisesiyle çekilen pozlarını paylaştı. Instagram'da 24 milyondan fazla takipçisi olan Erçel'in pozlarına 2,7 milyondan fazla beğeni geldi.
2 / 10
Önce sevgilisi Kerem Bürsin ile, ardından ise arkadaşlarıyla uzun süre tatil yapan güzel oyuncu, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
3 / 10
BEĞENİ YAĞDI
Hande Erçel yaz tatilinde çekilen çeşitli fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı. Erçel'in paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.
4 / 10