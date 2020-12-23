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  3. 23 Aralık 2020 00:01

Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Hande Erçel, göğüs dekolteli kıyafetiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Güzelliğiyle hayranlarını büyüleyen Erçel'in paylaşımı büyük beğeni topladı.

Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı

ABD merkezli internet sitesi 'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı listesinde ilk sırada yer alan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

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Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI Instagram hesabında 17.8 milyon takipçisi olan Hande Erçel, kırmızı dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. 

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Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı

Makyajsız halini paylaşan ancak giydiği dekolteli elbisesiyle hayranlarını büyüleyen Erçel'e beğeni yağdı.

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Hande Erçel, göğüs dekolteli elbisesiyle sosyal medyayı salladı

HANDE ERÇEL'İN PAYLAŞIMI "NİSPET" OLARAK DA YORUMLANDI Kısa süre önce eski erkek arkadaşı Murat Dalkılıç tarafından takipten çıkarılan Erçel'in bu paylaşımı nispet olarak da yorumlandı.

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