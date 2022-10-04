Hande Erçel: Her şeyi kendim başardım
Güzel oyuncu Hande Erçel, Marie Claire dergisine verdiği röportajda önemli itiraflarda bulundu.
Hande Erçel, Marie Claire dergisine röportaj verdi. Oyuncu, "Sıradan bir hayat yaşıyorum. Gündelik yaşamım olağan ve huzurlu. Hatta hayal bile edemeyeceğiniz kadar sakin ve dingin."
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"Ailem, dostlarım, köpeklerimle yaptığım rutinler beni mutlu ediyor. Tabii ki popülerliğin getirdiği kısıtlamalar var. Bazı zamanlar ben de tükenmiş ve kırılmış oluyorum" dedi ve ekledi...
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"Sahip olduğum her şeyi çok çalışarak kendim elde ettim. Vazgeçmek gibi bir lüksüm olmadı. Gücümü çalışmaktan aldım."
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İşte Hande Erçel’in açıklamaları: Sosyal medya kontrolsüz bir güç. Geldiği noktayı sağlıklı bulmuyorum. Duygularımı dışa vurmanın en güzel yolu resim yapmak. Çizerken her şeyi unutuyorum.
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