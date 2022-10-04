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Hande Erçel: Her şeyi kendim başardım

Güzel oyuncu Hande Erçel, Marie Claire dergisine verdiği röportajda önemli itiraflarda bulundu.

Hande Erçel: Her şeyi kendim başardım - Resim: 1

Hande Erçel, Marie Claire dergisine röportaj verdi. Oyuncu, "Sıradan bir hayat yaşıyorum. Gündelik yaşamım olağan ve huzurlu. Hatta hayal bile edemeyeceğiniz kadar sakin ve dingin."

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Hande Erçel: Her şeyi kendim başardım - Resim: 2

"Ailem, dostlarım, köpeklerimle yaptığım rutinler beni mutlu ediyor. Tabii ki popülerliğin getirdiği kısıtlamalar var. Bazı zamanlar ben de tükenmiş ve kırılmış oluyorum" dedi ve ekledi...

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Hande Erçel: Her şeyi kendim başardım - Resim: 3

"Sahip olduğum her şeyi çok çalışarak kendim elde ettim. Vazgeçmek gibi bir lüksüm olmadı. Gücümü çalışmaktan aldım."

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Hande Erçel: Her şeyi kendim başardım - Resim: 4

İşte Hande Erçel’in açıklamaları: Sosyal medya kontrolsüz bir güç. Geldiği noktayı sağlıklı bulmuyorum. Duygularımı dışa vurmanın en güzel yolu resim yapmak. Çizerken her şeyi unutuyorum.

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