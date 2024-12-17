Hande Erçel ile Barış Arduç'un Rüzgara Bırak filminden cesur kapak

Barış Arduç ile Hande Erçel, dijital platform filmi 'Rüzgara Bırak'ta başrolü paylaşıyor Bir şirketin iki varisi olan 'Ege Yazıcı' ile 'Aslı Mansoy'un şirketin geleceği konusunda birbirlerine karşı olmalarıyla gelişen olayları hikâye edinen filmin senaryosunu; Ceylan Naz Baycan yazarken, yönetmenliğini Engin Erden üstlendi. Filmin yapımını Lanistar Medya ile Royal Pictures’ın, yapımcılığını ise Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar üstlendi.