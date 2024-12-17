Hande Erçel ile Barış Arduç'un Rüzgara Bırak filminden cesur kapak
Başrollerini ünlü oyuncular Hande Erçel ile Barış Arduç'un paylaşacağı "Rüzgara Bırak" adlı film için geri sayım başladı. Çekimleri tamamlanan filmin yayın tarihi de belli oldu...
Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri tamamlandı.
Barış Arduç ile Hande Erçel, dijital platform filmi 'Rüzgara Bırak'ta başrolü paylaşıyor Bir şirketin iki varisi olan 'Ege Yazıcı' ile 'Aslı Mansoy'un şirketin geleceği konusunda birbirlerine karşı olmalarıyla gelişen olayları hikâye edinen filmin senaryosunu; Ceylan Naz Baycan yazarken, yönetmenliğini Engin Erden üstlendi. Filmin yapımını Lanistar Medya ile Royal Pictures’ın, yapımcılığını ise Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar üstlendi.
Barış Arduç'un; 'Ege Yazıcı', Hande Erçel'in ise 'Aslı Mansoy'u canlandırdığı 'Rüzgara Bırak'tan ilk fotoğraflar yayınlandı. Filmde, Arduç ile Erçel'e, Gözde Mutluer, Şebnem Dönmez ve Tuğrul Tülek eşlik ediyor.
Filmin çekimleri Çeşme ve Alaçatı'da gerçekleşti. Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı Rüzgara Bırak filminin yayın tarihi, filmin afişi ve filmden yeni karelerle birlikte duyuruldu.