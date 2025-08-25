  1. Anasayfa
  4. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı - Resim: 1

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel’in, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Hakan Sabancı ile ilişkisinin sona erdiği iddia edildi. 

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı - Resim: 2

Çiftin sık sık yaptıkları seyahatlerden paylaştıkları kareler, sevenleri tarafından büyük ilgi görüyordu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı - Resim: 3

Ancak son İtalya tatilinin ardından ikili arasında kriz çıktığı öne sürüldü.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı - Resim: 4

Ünlü oyuncunun, sosyal medya hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi. 

