Hande Erçel ile Murat Dalkılıç ayrıldı mı?
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç uzun süredir yaşadıkları aşk ile gündemdeydi. Çift flaş bir karar alarak ayrıldı. Ayrılığından ardından ikilinin hayranları sosyal medya üzerinde çifti yorum yağmuruna tuttu. İşte, Hande Erçel ve Murat Dalkılıç'ın ayrılıklarına ilişkin detaylar...
Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan şarkıcı Murat Dalkılıç ve oyuncu Hande Erçel çifti yaklaşık 3 hafta önce ilişkilerini noktaladı. Son dönemde bir dargın bir barışık giden Erçel ve Dalkılıç'ın ilişkilerini dost kalarak bitirme kararı aldıkları öne sürüldü.
Çift, Aralık 2017'de aşk yaşamaya başlamış, Erçel'in annesinin vefatından bir süre önce ayrılmışlardı. Dalkılıç, Erçel'i zor günlerinde yalnız bırakmamıştı. Kötü günleri atlatan Erçel, Dalkılıç ile yeniden aşk yaşamaya başlamıştı.