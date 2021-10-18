Hande Erçel imzayı attı! Kazandığı para dudak uçuklattı

Çift 25 Kasım’da ABD’ye uçacak. Orada üç ay kalmayı planlayan çift halen kendilerine kiralık bir ev arıyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti ABD’de geçirecekleri üç ay boyunca hem dinlenecek hem de kendilerini geliştirmek üzere eğitimler alacak.