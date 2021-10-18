Hande Erçel imzayı attı! Kazandığı para dudak uçuklattı
Ünlü hazır giyim markasının reklam yüzü olan oyuncu Hande Erçel yeniden anlaşma imzaladı. Güzel oyuncunun kazandığı para ise dudak uçuklattı.
Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı ‘Sen Çal Kapımı’ dizisi bitti ancak Hande Erçel gündemden düşmüyor.
Dizideki partneri Kerem Bürsin ile aşk yaşayan güzel oyuncu gerek iş yaşamı gerek özel yaşantısıyla sürekli gündemde. Türkiye’nin en popüler ünlü çiftlerinden Bürsin ve Erçel ikilisi en son birlikte ABD’ye gidecekleri haberleriyle gündeme gelmişti.
Çift 25 Kasım’da ABD’ye uçacak. Orada üç ay kalmayı planlayan çift halen kendilerine kiralık bir ev arıyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti ABD’de geçirecekleri üç ay boyunca hem dinlenecek hem de kendilerini geliştirmek üzere eğitimler alacak.
Öte yandan Hande Erçel dört yıldır çalıştığı ünlü bir hazır giyim markası ile yeniden anlaşma sağladı. Oyuncunun yeni reklam anlaşmasından aldığı ücret gündem oldu.