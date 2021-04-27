Hande Erçel Kerem Bürsin aşkına ailelerden destek
Aşk iddialarına her seferinde reddetmelerine karşın son günlerdeki paylaşımları ve sosyal medya mesajlaşmaları magazin gündemine bomba gibi düşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in mutluluklarına aileleri de dahil oldu.
Aşk iddialarına her seferinde reddetmelerine karşın son günlerdeki paylaşımları ve sosyal medya mesajlaşmaları magazin gündemine bomba gibi düşen Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in mutluluklarına aileleri de dahil oldu.
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HANDE-KEREM MESAJLARI
Erçel: Amanım Bürsin: Sensin amanım! Bu arada ne güzel fotoğraf çekiyorsun sen. Erçel: O zaman diğerlerini de görelim. Bürsin: Her an her şey olabilir güzelim.
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Önce Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eşi ve çocuğuyla birlikte ikilinin yanına giderek beraber tatil yaptı. Ardından bir hamle de Bürsin Ailesi'nden geldi.
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DÖRT NAZAR BONCUĞU
Takvim gazetesinin haberine göre; Kerem Bürsin'in annesi Çiğdem Bürsin, sosyal medya üzerinden müstakbel gelin adayı Hande Erçel'i yakın takibe aldı.
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