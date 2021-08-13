Hande Erçel muhabirin sorusunu duyunca kahkahayı bastı
Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketinde yaptığı toplantıdan çıkarken görüntülendi. Güzel oyuncu, Kerem Bürsin'in kaslarıyla ilgili soruyu duyunca gülmekten kendini alamadı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, önceki gün menajerlik şirketinde toplantı yaptı. Birkaç saat sonra çıkış yapan Erçel'in, keyifli halleri ve şık giyimi dikkat çekti.
"BEN DE SİZDEN ÖĞRENİYORUM"
Aşk yaşadığı Kerem Bursin ile birlikte rol alması için sinema filmi teklifi geldiği sorularına yanıt veren oyuncu, "Ben de sizlerden öğreniyorum arkadaşlar, böyle bir teklif gelmedi. Tabiki gelirse seve seve oynarız" diyerek gülümsedi.
KAHKAHA ATTI
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre sosyal medyada Türkiye'nin en kaslı erkekleri sıralamasında zirveyi zorlayan Kerem Bursin'in bu kadar konuşulmasına yanıt vermeyen Erçel, "Bu soruya ne diyebilirim ki" diyerek kahkaha attı.
Sonrasında sohbet ettiği muhabirlere teşekkür eden 27 yaşındaki güzel oyuncu, bindiği aracı ile oradan ayrıldı.