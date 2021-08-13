Hande Erçel muhabirin sorusunu duyunca kahkahayı bastı

"BEN DE SİZDEN ÖĞRENİYORUM"

Aşk yaşadığı Kerem Bursin ile birlikte rol alması için sinema filmi teklifi geldiği sorularına yanıt veren oyuncu, "Ben de sizlerden öğreniyorum arkadaşlar, böyle bir teklif gelmedi. Tabiki gelirse seve seve oynarız" diyerek gülümsedi.