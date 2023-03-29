Hande Erçel sosyal medyada rekora koşuyor
Sosyal medyada rekorlara doymayan güzel oyuncu Hande Erçel, 150 bin Instagram takipçisi daha kazanarak 30 milyon takipçiye ulaştı.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili geçtiğimiz günlerde balık tutma keyfi yapmış bu anlardan kareler paylaşmıştı.
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Şile’de geçirdikleri hafta sonunun ardından Paris’e giden ikili, dönüşte havalimanında görüntülenmişti.
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İlk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkan âşıklar, ilişkileriyle ilgili soruya “Her şey çok güzel gidiyor” yanıtını vermiş, ancak el ele tutuşmaktan kaçınmıştı.
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Çiftin Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
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