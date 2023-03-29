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Hande Erçel sosyal medyada rekora koşuyor

Sosyal medyada rekorlara doymayan güzel oyuncu Hande Erçel, 150 bin Instagram takipçisi daha kazanarak 30 milyon takipçiye ulaştı.

Hande Erçel sosyal medyada rekora koşuyor - Resim: 1

Hande Erçel ile Hakan Sabancı aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili geçtiğimiz günlerde balık tutma keyfi yapmış bu anlardan kareler paylaşmıştı. 

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Hande Erçel sosyal medyada rekora koşuyor - Resim: 2

Şile’de geçirdikleri hafta sonunun ardından Paris’e giden ikili, dönüşte havalimanında görüntülenmişti.

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Hande Erçel sosyal medyada rekora koşuyor - Resim: 3

İlk kez birlikte objektiflerin karşısına çıkan âşıklar, ilişkileriyle ilgili soruya “Her şey çok güzel gidiyor” yanıtını vermiş, ancak el ele tutuşmaktan kaçınmıştı.

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Hande Erçel sosyal medyada rekora koşuyor - Resim: 4

Çiftin Disneyland Paris’te el ele çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

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