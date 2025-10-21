Hande Erçel ve Barış Arduç'un Aşk ve Gözyaşı final mi yapıyor?
ATV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç’un yer aldığı bu hafta yayınlanmayan Aşk ve Gözyaşı dizisinin erken final yapacağına dair iddialar sonrqasında yapım firmasından resmi açıklama geldi.
ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinin bu hafta yayınlanmaması izleyiciyi meraklandırmıştı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarda Hande Erçel ile Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı dizi için erken final iddiası yer almıştı.
Son günlerde senarist kriziyle gündeme gelen “Aşk ve Gözyaşı” dizisi hakkında “final yapıyor” iddiaları büyük yankı uyandırmıştı.
Ancak dizi ekibinden yapılan resmi açıklama, söylentilere son noktayı koydu.
