Hande Erçel ve Kenan Doğulu kardeşleri ile kamera karşısında

Şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Hande Erçel, Magnet Quarterly adlı lüks yaşam ve kültür dergisinin ilk sayısı için gerçekleşen özel çekimde birbirinden renkli pozlar verdi. Erçek ve Doğulu kardeşlerin daha önce magazin basınında da herhangi bir dostluk haberine şahit olmayan sosyal medya kullanıcıları, bu çekime 'Ne alaka' yorumunu yaparken, öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları sadece çekim için bir araya gelselerde Erçel ve Doğulu kardeşlerin iyi bir sinerj oluşturduğu yorumunu yaptı.