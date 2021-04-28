Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşklarını ilan etti
Maldivler tatilinde el ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti, sosyal medyada aşklarını ilan etti. İkilinin paylaşımlarına beğeni yağdı.
Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan ve sık sık haklarında çıkan aşk iddiasını "Arkadaşız" diyerek yalanlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin geçtiğimiz haftalarda Maldivler'e tatile gitti. Geçtiğimiz günlerde el ele görüntülenen çiftin aşkları belgelenmiş oldu.
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AŞKLARINI İLAN ETTİLER
El ele görüntülendikten sonra aşklarını gizlemeyen genç oyuncular, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaptı.
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Bürsin, Erçel'in günbatımında çekilen bir pozunu "Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara" notuyla paylaştı.
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Bürsin bunun ardından sevgilisiyle okyanusun ortasında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak "Okyanusun ortasında bir kano ve sadece ikimiz. Mükemmel" diyerek aşkını ilan etti.
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