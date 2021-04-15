Hande Erçel ve Kerem Bürsin’den şaşırtan açıklama
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk sorularına verdiği yanıtlar kafa karıştırdı.
Hande Erçel ile Kerem Bürsin, önceki gün İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle laflayan ikili, aşk sorularına verdiği yanıtlar kafa karıştırdı.
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KAFA KARIŞTIRAN AŞK AÇIKAMASI
Gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Bürsin, "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız" ifadelerini kullandı.
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Muhabirlerin, "Aşk haberlerini yalanlamıyorsunuz da..." yorumu üzerine Bürsin, "Çok konuşmaya gerek yok bence" diyerek, kafaları karıştırdı.
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"OLDUĞUNDA HABERİNİZ OLACAK"
Bürsin'in hemen ardından salondan ayrılan Erçel de benzer şeyler söyleyerek, "Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar" demekle yetindi.
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