Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 2020’de dünyaya açılıyor!
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aşkından doğan 'Dollyphant' adlı animasyon film dünyaya açılıyor. Animasyon şirketi bulunan Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini kurduğu 'Dollyphant' adlı çizgi film için ABD'li bir firmayla masaya otu
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, 2020'de para basacak. Animasyon film şirketi olan Dalkılıç, sevgilisinin hayalini kurduğu 'Dollyphant' adlı çizgi filmi hayata geçirdi.
Sevimli fil, Dollyphant'ı Ekim 2020'de Türkiye ile eş zamanlı olarak tüm dünyada görücüye çıkaracak olan popçu, dünyaca ünlü animasyon şirketi Dreamworks ile masaya oturdu.
Dalkılıç, 'Shrek', 'Madagaskar' ve 'Kung Fu Panda' gibi animasyon filmlerini yapan ABD'li firma ile görüşmeler olumlu geçerse servetlik bir anlaşmaya imza atacak.