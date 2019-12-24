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  3. 24 Aralık 2019 12:01

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 2020’de dünyaya açılıyor!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aşkından doğan 'Dollyphant' adlı animasyon film dünyaya açılıyor. Animasyon şirketi bulunan Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini kurduğu 'Dollyphant' adlı çizgi film için ABD'li bir firmayla masaya otu

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 2020’de dünyaya açılıyor!

Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, 2020'de para basacak. Animasyon film şirketi olan Dalkılıç, sevgilisinin hayalini kurduğu 'Dollyphant' adlı çizgi filmi hayata geçirdi.

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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 2020’de dünyaya açılıyor!

Sevimli fil, Dollyphant'ı Ekim 2020'de Türkiye ile eş zamanlı olarak tüm dünyada görücüye çıkaracak olan popçu, dünyaca ünlü animasyon şirketi Dreamworks ile masaya oturdu.

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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 2020’de dünyaya açılıyor!

Dalkılıç, 'Shrek', 'Madagaskar' ve 'Kung Fu Panda' gibi animasyon filmlerini yapan ABD'li firma ile görüşmeler olumlu geçerse servetlik bir anlaşmaya imza atacak.

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Hande Erçel ve Murat Dalkılıç 2020’de dünyaya açılıyor!

'Dollyphant'ın peluş oyuncaklarını üretmek için de anlaşma imzalamaya hazırlanan çift, ilk olarak Ortadoğu pazarında satışlara başlayacak.

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