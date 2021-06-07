Hande Erçel yeni pozları ile sosyal medyayı salladı
Sosyal medya hesabında milyonlarca takipçisi bulunan güzel oyuncu Hande Erçel, bir dergiye verdiği pozlarla ilgi topladı.
Güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada en çok takip edilen oyuncu ünvanıyla adından söz ettiriyor, her paylaşımıyla olay yaratmaya devam ediyor.
1 / 14
Kısa süre önce partneri Kerem Bürsin ile ilişkisini ilan eden Hande Erçel, özel hayatıyla da sık sık magazinde yer alıyor.
2 / 14
Ünlü oyuncu bu kez bir dergiye verdiği pozlarla ilgi topladı.
3 / 14
İşte Erçel'in dikkatleri üzerine çektiği o pozlar…
4 / 14