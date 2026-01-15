  1. Anasayfa
  4. Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncu ödülünü aldı ama ödül gecesi kıyafetiyle sınıfta kaldı!

Hande Erçel yılbaşının ardından ödül gecesi kıyafetiyle de sınıfta kaldı

Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel yılbaşı kombininin ardından ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni için tercih ettiği kıyafetle de eleştiri oklarının hedefi oldu.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ekranların güzel oyuncu Hande Erçel son günlerde kıyafet tercihleriyle magazin gündemini süslüyor. 

Hakan Sabancı ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilirken bu ilişkisini noktalayan ve yapımcı Onur Güvenatam'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel son olarak yılbaşı için tercih ettiği kıyafetiyle eleştirilmişti. 

Güzel oyuncu şimdi de ELLE Style Awards 2026 Ödül Töreni’nde ortaya çıktı.

Gecede Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu Ödülü'nü alan Hande Erçel'in tercih ettiği kıyafet ise eleştiri yağmuruna tutuldu. 

