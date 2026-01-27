Hande Erçel yıllar içindeki değişimi olay oldu: Güzellik sırrını da açıkladı!
Türkiye'nin tartışmasız en güzel oyuncuları arasında yer alan Hande Erçel kaç kilo verdiğini ve güzellik sırrını ilk kez açıkladı.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen ekranların güzel oyuncu Hande Erçel son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde sık sık yer alıyordu.
Hakan Sabancı ile evlilik hazırlığında olduğu iddia edilirken bu ilişkisini noktalayan ve yapımcı Onur Güvenatam'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel özel hayatı gibi yaptığı her açıklama ile dikkat çekiyor.
Türkiye'nin 2015 yılında rol aldığı Güneşin Kızları adlı diziyle tanıdığı güzel oyuncu yıllar içindeki değişimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
ABTalks adlı YouTube kanalına konuk olan Hande Erçel yıllar içinde yaptırdığı estetikleri ve verdiği kilolarla dikkat çekmişti.
