Hande Erçel’den aşk iddialarına şaşırtan tepki
Son yılların en popüler oyuncularından olan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Murat Dalkılıç'la 3 yıllık ilişkisini bitirmesinin ardından rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncu, hakkında son iddialarla sevenlerini şaşırttı.
Son yılların en popüler oyuncularından olan Hande Erçel, kariyerinin yanı sıra aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Murat Dalkılıç'la 3 yıllık ilişkisini bitirmesinin ardından rol arkadaşı Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncu, hakkında son iddialarla sevenlerini şaşırttı.
Bir süredir sosyetik isim Murat Can Akdoğan ile birliktelik yaşadığı haberleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
Kostüm denemesi için Nişantaşı'na geldiği öğrenilen Erçel, aşk haberleri hakkında sessizliğini korudu. Oyuncu, mağaza çıkışı koşar adımlarla aracına binerek kendisine yöneltilen soruları duymazdan geldi.
AŞK HABERLERİYLE GÜNDEME GELDİ
Herkes güzel oyuncuyu rol arkadaşı Kerem Bürsin ile birlikte sanırken, Erçel'in bir süredir cemiyetin ünlü ismi Murat Can Akdoğan ile birlikte olduğu iddia edildi.