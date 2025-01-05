Hande Erçel'den Barış Arduç'la rol aldığı Rüzgara Bırak filminden yeni paylaşımlar

Bir şirketin iki varisi olan 'Ege Yazıcı' ile 'Aslı Mansoy'un şirketin geleceği konusunda birbirlerine karşı olmalarıyla gelişen olayları hikâye edinen filmin senaryosunu; Ceylan Naz Baycan yazarken, yönetmenliğini Engin Erden üstlendi. Filmin yapımını Lanistar Medya ile Royal Pictures’ın, yapımcılığını ise Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar üstlendi.