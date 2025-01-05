Hande Erçel'den Barış Arduç'la rol aldığı Rüzgara Bırak filminden yeni paylaşımlar
Hande Erçel başrolü Barış Arduç ile paylaşacağı "Rüzgara Bırak" adlı filmin setinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel’in paylaştığı Rüzgara Bırak filminin çekimleri tamamlandı.
1 / 31
Bir şirketin iki varisi olan 'Ege Yazıcı' ile 'Aslı Mansoy'un şirketin geleceği konusunda birbirlerine karşı olmalarıyla gelişen olayları hikâye edinen filmin senaryosunu; Ceylan Naz Baycan yazarken, yönetmenliğini Engin Erden üstlendi. Filmin yapımını Lanistar Medya ile Royal Pictures’ın, yapımcılığını ise Berkin Kaya, Hakan Karamahmutoğlu ve Saner Ayar üstlendi.
2 / 31
Barış Arduç'un; 'Ege Yazıcı', Hande Erçel'in ise 'Aslı Mansoy'u canlandırdığı 'Rüzgara Bırak'tan yeni fotoğraflargeldi.
3 / 31
Filmde, Arduç ile Erçel'e, Gözde Mutluer, Şebnem Dönmez ve Tuğrul Tülek eşlik ediyor.
4 / 31