Hande Erçel’den enerjik dans: Enerjimi hiçbir şey düşüremez
Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Erçel, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
Sen Çal Kapımı dizisindeki Eda Yıldız karakteriyle büyük beğeni toplayan Hande Erçel, son olarak Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Güzel oyuncu Hande Erçel, bu kez dans paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel bu kez dans paylaşımıyla adından söz ettirdi.
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Erçel, dans ettiği eğlenceli videoyu instagram hesabındna paylaştı.
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