Hande Erçel'den Kaan Yıldırım itirafı
Oyuncu Hande Erçel'in adı bir süredir Kaan Yıldırım ile anılıyordu. Güzel oyuncu sonunda Kaan Yıldırım'la ilişkisini itiraf etti.
Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu Hande Erçel, bir mücevher markasının reklam yüzü oldu. Markanın davetine katılan Hande Erçel, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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Özel hayatı ile gündemden düşmeyen Erçel, Kerem Bürsin ile ayrılmasından kısa bir süre sonra Halka dizisinde birlikte rol almış olduğu Kaan Yıldırım'a gönlünü kaptırdı.
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Muhabirlerin "Kaan Yıldırım ile nasıl gidiyor?" sorusuna Hande Erçel, şu yanıtı verdi...
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"Teşekkür ederim, her şey çok yolunda. İş konuşmak için buradayız. Özel konuları sonra konuşuruz, çok teşekkür ederim"
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