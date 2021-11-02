Hande Erçel'den Kerem Bürsin hakkında olay itiraf

Erçel, annesi için, "Olmak istediğim kişi olmam için bana cesaret veren her zaman o. En büyük ilham kaynağım aynı zamanda. Dik durmayı, mücadele etmeyi, çok sevmeyi, karşılıksız vermeyi, çok çalışmayı ve çalıştıkça parlamayı ondan öğrendim. Her zaman onu gururlandırmak için çabalıyor, bütün başarılarımı ve mutlu anlarımı hep ona ithaf ederek yaşıyorum." dedi.