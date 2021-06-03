Hande Erçel'den Kerem Bürsin'e ''tatlı'' sürpriz
Ünlü oyuncu Hande Erçel, 4 Haziran'da 33 yaşına basacak olan sevgilisi Kerem Bürsin için erken doğum günü partisi düzenledi. Fotoğraf çekilirken pastayı sevgilisinin yüzüne süren Erçel, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile aşkını Maldivler'de ilan eden Kerem Bürsin, yarın 33. yaşına basacak. Bürsin ile Erçel'in rol aldığı dizinin set ekibi, ünlü oyuncuya erken doğum günü sürprizi yaptı.
"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"
Kerem Bürsin'e en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den geldi. Fotoğraf çekildikleri sırada pastayı sevgilisinin yüzüne süren Erçel, o anları, "Daha yeni başlıyoruz" notuyla Instagram'dan yayınladı.
"YANDIN SEN!"
Bürsin ise Erçel'in şakasına, "Sen var ya, sen... Yandın sen..." sözleriyle yanıt verdi.
ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ
Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin ile birlikteliği hakkında açıklamalarda bulunan Hande Erçel, utangaç tavırlar sergilemişti. Erçel, "Yeni bir ilişki. Zaten başladığında direkt haberiniz oldu. Ben her zaman 'Hayatımda biri olduğunda öğreneceksiniz' dedim. Oldu ve öğrendiniz... Bu kadar basit. Uzun zamandır yoktu tabii ki. Dizinin başında beraber olduğumuza dair haberler çıktı. O zaman tamamen iş arkadaşlığıydı, sonra ilişkiye dönüştü" ifadelerini kullanmıştı.