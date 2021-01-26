Hande Erçel'in köpeği ile paylaşımları sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in, meslektaşı Kerem Bürsin ile bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. Özel hayatının yanı sıra yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiren Hande Erçel güzelliği ile hayranlarının başını döndürmeye devam ediyor.
Son dönemin popüler isimlerinden Hande Erçel gündemden düşmüyor. Zaman zaman adı partneri ile aşk dedikodularına karışsa da Hande Erçel bu kez yeni paylaşımları ile haber oldu.
27 yaşındaki başarılı isim, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerine sunduğu yeni fotoğrafları ile çok konuşuldu. Karavanda köpeği Niebla ile ilgilendiği pozlarını takipçileriyle paylaşan Hande Erçel'e hayranları büyük ilgi gösterdi.