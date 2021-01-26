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  3. 26 Ocak 2021 13:38

Hande Erçel'in köpeği ile paylaşımları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in, meslektaşı Kerem Bürsin ile bir süredir aşk yaşadığı konuşuluyor. Özel hayatının yanı sıra yaptığı paylaşımlarla da adından sık sık söz ettiren Hande Erçel güzelliği ile hayranlarının başını döndürmeye devam ediyor.

Hande Erçel'in köpeği ile paylaşımları sosyal medyayı salladı

Son dönemin popüler isimlerinden Hande Erçel gündemden düşmüyor. Zaman zaman adı partneri ile aşk dedikodularına karışsa da Hande Erçel bu kez yeni paylaşımları ile haber oldu.

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Hande Erçel'in köpeği ile paylaşımları sosyal medyayı salladı

27 yaşındaki başarılı isim, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenlerine sunduğu yeni fotoğrafları ile çok konuşuldu. Karavanda köpeği Niebla ile ilgilendiği pozlarını takipçileriyle paylaşan Hande Erçel'e hayranları büyük ilgi gösterdi.

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Hande Erçel'in köpeği ile paylaşımları sosyal medyayı salladı

İşte güzel oyuncunun kısa sürede binlerce beğeni alan o kareleri...

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Hande Erçel'in köpeği ile paylaşımları sosyal medyayı salladı

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