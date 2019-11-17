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  3. 17 Kasım 2019 10:33

Hande Erçel'in son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Azize dizisiyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanan Hande Erçel, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.

Hande Erçel'in son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Azize dizisi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf olay oldu.

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Hande Erçel'in son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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Hande Erçel'in son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Hande Erçel'in hayranları Instagram'ın yanı sıra Twitter'dan da #handeerçel hashtagi ile paylaşımda bulundu.

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Hande Erçel'in son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

HANDE ERÇEL KİMDİR?
Hande Erçel 24 Kasım 1993, Bandırma,Türk oyuncu ve model.

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir, Bandırma'da doğmuştur. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü'nde okumaya devam etmektedir.

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