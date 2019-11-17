Hande Erçel'in son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
Azize dizisiyle ekranlara dönüş yapmaya hazırlanan Hande Erçel, paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı.
Azize dizisi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf olay oldu.
Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşım kısa sürede sosyal medya gündeminde en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Hande Erçel'in hayranları Instagram'ın yanı sıra Twitter'dan da #handeerçel hashtagi ile paylaşımda bulundu.