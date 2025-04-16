Hande Erçel'in yeni imajı olay oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni filmi 'İki Dünya Bir Dilek' çekimleri için Bebek'teydi. 'İki Dünya Bir Dilek' adlı filmde Metin Akdülger ile partner olacak Erçel'in yeni imajı sosyal medyanın da gündemine oturdu.