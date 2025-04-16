Hande Erçel'in yeni imajı olay oldu
Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu Hande Erçel, yeni projesi için yeni bir imajla hayranlarının karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeni filmi 'İki Dünya Bir Dilek' çekimleri için Bebek'teydi. 'İki Dünya Bir Dilek' adlı filmde Metin Akdülger ile partner olacak Erçel'in yeni imajı sosyal medyanın da gündemine oturdu.
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Bir avukat olan 'Bilge' karakterine hayat vermeye hazırlanan Erçel, upuzun saçlarını kestirip radikal bir imaj değişikliğine gitti.
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Uzun saçlarının yerine kısacık saçlarıyla görüntülenen Erçel'in bu görüntüsü de takipçilerinden tam not aldı.
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Ünlü oyuncu merakla beklenen filmde 'Bilge' adlı bir avukata, Akdülger ise 'Can' isimli bir arkeoloğa hayat verecek.
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