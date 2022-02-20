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Hande Erçel'in zor anları! Parmağını kopartıyordu

Geçtiğimiz günlerde Elle dergisinin kapak çekimi için Mardin’e giden güzel oyuncu Hande Erçel, papağanla poz verirken yaşadığı talihsiz olayı anlattı.

Hande Erçel'in zor anları! Parmağını kopartıyordu - Resim: 1

Hande Erçel geçtiğimiz günlerde Elle dergisinin kapak çekimi için Mardin’e gitti. Bir hayvansever olan oyuncu, papağanlarla poz verirken çok mutluydu.

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Hande Erçel'in zor anları! Parmağını kopartıyordu - Resim: 2

Ancak daha sonra röportajda “Çekimler muhteşemdi ama tabii zor anlar da oldu. Papağan parmağımı fıstık zannedip kemirdi.

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Hande Erçel'in zor anları! Parmağını kopartıyordu - Resim: 3

'BİR SÜRE O PARMAĞIMI KULLANAMADIM'
Soğuktan ilk anda anlayamadım ama sonra bir süre o parmağımı kullanamadım” dedi.  

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Hande Erçel'in zor anları! Parmağını kopartıyordu - Resim: 4

Sevgilisi Kerem Bürsin ile verdikleri pozları Instagram’dan silen ve ilişkiyi bitirdiği söylenen Hande Erçel, Elle dergisine konuştu.

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