Hande Erçel'in zor anları! Parmağını kopartıyordu
Geçtiğimiz günlerde Elle dergisinin kapak çekimi için Mardin’e giden güzel oyuncu Hande Erçel, papağanla poz verirken yaşadığı talihsiz olayı anlattı.
Hande Erçel geçtiğimiz günlerde Elle dergisinin kapak çekimi için Mardin’e gitti. Bir hayvansever olan oyuncu, papağanlarla poz verirken çok mutluydu.
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Ancak daha sonra röportajda “Çekimler muhteşemdi ama tabii zor anlar da oldu. Papağan parmağımı fıstık zannedip kemirdi.
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'BİR SÜRE O PARMAĞIMI KULLANAMADIM'
Soğuktan ilk anda anlayamadım ama sonra bir süre o parmağımı kullanamadım” dedi.
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Sevgilisi Kerem Bürsin ile verdikleri pozları Instagram’dan silen ve ilişkiyi bitirdiği söylenen Hande Erçel, Elle dergisine konuştu.
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