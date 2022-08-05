Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor
Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından Ertan Süzgün ile yeniden program yapacağını ilginç bir şekilde duyurdu.
Ünlü sunucu sosyal medyada paylaştığı kalça dansıyla çalıştığı haber kanalından kovulmuştu.
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YouTube programında spor yorumu yapan Sarıoğlu, gündemden düşmüyor.
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Youtube'da spor sunucusu Ertan Süzgün ile program yapmıştı fakat Süzgün bir süre sonra programdan ayrılmıştı.
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Ertan Süzgün ile tekrar program sunacağını duyuran Sarıoğlu, duvara kalçasıyla vurup dans ettiği videosunu sosyal medyada paylaştı.
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