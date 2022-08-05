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  4. Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor

Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sosyal medya hesabından Ertan Süzgün ile yeniden program yapacağını ilginç bir şekilde duyurdu.

Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor - Resim: 1

Ünlü sunucu sosyal medyada paylaştığı kalça dansıyla çalıştığı haber kanalından kovulmuştu.

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Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor - Resim: 2

YouTube programında spor yorumu yapan Sarıoğlu, gündemden düşmüyor.

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Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor - Resim: 3

Youtube'da spor sunucusu Ertan Süzgün ile program yapmıştı fakat Süzgün bir süre sonra programdan ayrılmıştı.

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Hande Sarıoğlu paylaşımı ile yine ortalığı salladı: Sana geliyorum Ertan, kalçamın sağı mosmor - Resim: 4

Ertan Süzgün ile tekrar program sunacağını duyuran Sarıoğlu, duvara kalçasıyla vurup dans ettiği videosunu sosyal medyada paylaştı.

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